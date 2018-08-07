В Тавде готовятся к разорению транспортного МУПа из-за нового директора

В Тавде, отдаленной территории Свердловской области, местные жители ждут скорого разорения транспортного МУПа. Глава города назначил директором муниципального предприятия предпринимателя, хорошо известного всем тавдинцам. Ранее он руководил Тавдинским машиностроительным заводом, оказавшимся в итоге разоренным.

Речь идет об Андрее Хицове – именно его месяц назад назначили директором Муниципального унитарного предприятия Тавдинского городского округа «Пассажирский транспорт». Жители Тавды встревожены, они недовольны таким решением главы округа Виктора Лачимова. Всего за месяц в Тавде, обычно небогатой на политические протестные настроения, дважды разрисовывали заборы надписями с оскорблениями в адрес Лачимова.

В Тавде нового директора МУПа связывают с известной ОПС «Уралмаш». «Уралмашевцы» свою деятельность в Тавде развернули еще в 90-е годы, с советских времен в Тавде работало несколько заводов. Сейчас, напомним, в колонии отбывает срок за расхищение ОАО «Тавдинский гидролизный завод» экс-лидер ОПС Александр Куковякин. Этого завода больше не существует. С именем Хицова тесно связана история другого предприятия, Тавдинского механического завода.

ГУП «Тавдинский механический завод» существовал с середины прошлого века. В 90-е годы предприятие, как и многие другие заводы, оказалось на грани разорения, перешло под внешнее управление. За несколько лет ситуацию удалось отчасти выправить.

Затем завод передали в частные руки – ГУП стал ООО и перешел в собственность ООО «Агросервис». Учредителем этой компании был Андрей Хицов.

В 2003 году завод оброс долгами – перед сотрудниками, налоговой, контрагентами.

Впрочем, работать он продолжал еще десяток лет. Менялись юрлица – ТЗМ становился то Тавдинским машиностроительным заводом, то обратно механическим. Менялись и фамилии директоров, к примеру, руководителем ООО, образованного в 2009 году, стал Кирилл Брюханов. Учредителями – Брюханов К.В., Макаров С.В., Осипов И.В., Хицов А.А. – все они были знакомы по ООО «Агросервис».

«Агросервис» в ТМЗ выступал то в роли учредителя, то в роли контрагента, точнее, ТМЗ работал на оборудовании «Агросервиса» (которое этому микропредприятию досталось с первого завода). В 2012 году завод окончательно прекратил свое фактическое существование, люди остались на улице. Причем – с долгами по зарплате. И это был уже второй случай, когда рабочие оставались без денег.

В 2009 году сотрудникам задолжали около 10 миллионов рублей, сумма по тем временам более чем значительная. Вмешиваться пришлось генпрокурору РФ Юрию Чайке, гендиректора предприятия – а им тогда был как раз Андрей Хицов – вызывали на ковер к генпрокурору. Затем в отношении Хицова было возбуждено уголовное дело, в 2011 году оно ушло в суд, но Хицову удалось избежать наказания (ранее его судили дважды, судимости уже погашены). В 2012 году сотрудникам, численность которых к тому моменту уменьшилась, должны были около 5 миллионов.

«Агросервис» между тем существует по сей день. За последние неполных два года компании выдали с десяток исполнительных производств, последнее – по взысканию налогов, производство еще не закрыто. Андрей Хицов – все еще в списках учредителей.

В марте прошлого года глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов был удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Депутаты гордумы после этого назначения писали открытое письмо губернатору и просили лишить главу такого звания – из-за разрухи в Тавде, из-за гибели предприятий, к спасению которых власти не приложили никаких усилий. В том числе, шла речь и про механический завод. Когда завод шел к краху, Лачимов, будучи главой, о ситуации с развалом когда-то крупного и значимого для города предприятия, докладывать в облправительство не стал. Когда областные власти очнулись, спасать было уже нечего.

Главу города такой бэкграунд не смутил, и бывший заводовладелец Хицов получает в управление новый актив – МУП «Пассажирские перевозки». Теперь тавдинцы опасаются проблем с транспортом, муниципальное предприятие занимается перевозками и по городу, и по району. Бывший глава МУПа сумел сохранить предприятие и имущество от полной разрухи – для Свердловской области, где банкротства МУПов не в новинку, это можно считать достижением. Но теперь транспортное предприятие может повторить судьбу десятков других, разваленных со времени прихода в Тавду ОПС и при молчаливом согласии местных руководителей.

Жители Тавды не раз просили передать городской округ из состава Свердловской области в Тюменскую. В городском округе исчезают предприятия, у местных жителей нет работы, деревни вокруг Тавды просто вымирают. Многие тавдинцы уже несколько лет ездят в Тюмень на заработки и даже за медицинской помощью обращаются в соседний регион. По словам представителей инициативной группы, добивавшейся референдума по этому вопросу, власти Свердловской области на проблемы Тавды внимания не обращают.

Тавда, служба информации

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