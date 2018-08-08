В Екатеринбурге семья погорельцев ждет нового жилья от администрации 20 лет

В Екатеринбурге семья лишилась дома после пожара – он случился 20 лет назад. Новое жилье им не предоставили и вычеркнули из очереди. И вот состоялся суд, по итогам которого екатеринбуржцы смогут и дальше ждать обещанного в той же очереди.

20 лет назад, в 1997 году, в Екатеринбурге на улице Шейнкмана сгорел жилой дом, собственник и его семья остались без жилья. Согласно действовавшему на тот момент ЖК РСФСР, областному закону о предоставлении жилья и постановлению главы администрации от 11.02.1998 года, семью поставили на учет на предоставление жилой площади во внеочередном порядке.

Очередь до погорельцев так и не дошла, а в 2012 году людей перевели в список для улучшения жилищных условий на общих основаниях. Номер очереди – 687. Прокуратура отправила исковое заявление в суд, в котором требовала обязать администрацию города предоставить жилое помещение по договору соцнайма во внеочередном порядке.

Администрация в суде пыталась доказать, что платить должен застройщик земельного участка – ООО «Компания «ТМО Маяк» – как за отселение проживающих в домах, подлежащих сносу. Кроме того, в администрации города настаивали, что пожар – не стихийное бедствие и истец не имеет права на новое жилье во внеочередном порядке. Прокуратура доказывала, что администрация обязана предоставить жилье. «Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что истец имеет внеочередное право на получение жилого помещения по договору найма взамен жилища, которое по причине стихийного бедствия стало непригодным для проживания. При вынесении решения суд исходил из лексического толкования термина «стихийное бедствие», которое не отрицает включение в себя в том числе и пожара, а также времени утраты жилого помещения и действующих на тот период законов», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Администрация города пыталась обжаловать решение суда, но облсуд также встал на сторону заявителей. Погорельцев с 20-летним опытом стояния в очереди вернут в список ожидающих жилья во внеочередном порядке.

Екатеринбург, служба информации

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