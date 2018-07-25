На Урале 2 десятка ветеранов и инвалидов ВОВ до сих пор не могут получить положенные им квартиры

Свердловскстат подсчитал количество нуждающихся в жилье в регионе. За последний год квартиры получили чуть более трех тысяч семей – притом, что в очереди стоят почти 74 тысячи. По данным органа статистики, на конец 2017 года в очереди в качестве нуждающихся в жилье состояло 74,6 тысяч семей. К началу года очередь была больше, 75772 семьи. Очередь уменьшилась чуть более чем на тысячу семей, при этом новые квартиры получили 3,4 тысячи семей. Это 4,5 % от всех нуждающихся.

До сих пор в регионе не получили жилье ветераны Великой Отечественной войны – к концу прошлого года квартиры ждали два ветерана и двадцать инвалидов этой войны, уже находящихся в весьма преклонном возрасте, в списке также 123 семьи погибших ветеранов. Свои квартиры ждут 295 «афганцев» – за год жилье получили 26 человек. Среди нуждающихся – 149 чернобыльцев и ликвидаторов аварии на «Маяке», в прошлом году жилье дали 19 семьям. Еще 47 семей – это вынужденные переселенцы, кстати, за последние три года 37 семей переселенцев получили квартиры.

Больше всего в очереди молодых и многодетных семей – по 8265 и 5186 семей, многодетным выдали 55 квартир, молодым более 360. В новое жилье смогли переехать 168 семей, где воспитываются дети-инвалиды, более 2,5 тысяч еще ждут своей очереди. За год удалось расселить 838 семей из аварийного жилья, но более четырех тысяч семей остаются в разваленных квартирах и ждут новых.

Екатеринбург, служба информации

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