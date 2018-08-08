МЧС предупредило о шквалистом ветре и сильных дождях

В ближайшие два дня в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Там рассказали, что сегодня вечером и завтра, 9 августа, вероятны сильные дожди и шквалистый ветер до 25 м/с.

«В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России ‒ 101», ‒ отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.08.18

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