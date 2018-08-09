В селе под Екатеринбургом молния в щепки разнесла опору ЛЭП

В селе Новоалексеевском, которое находится между Екатеринбургом и Первоуральском, накануне во время грозы молния попала в опору линии электропередачи.

По словам очевидцев, разряд был такой силы, что разнес деревянную конструкцию в щепки. К счастью, занявшееся пламя не распространилось дальше.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня синоптики и спасатели прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, в том числе ‒ сильный ветер и грозы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.18

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