Из свердловской колонии-поселения снова сбежал осужденный

На Урале снова ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, отсутствие Анатолия Ращектаева 1990 г. р. в колонии-поселении № 45 (пос. Восточный Камышловского района) было обнаружено вчера в 17:00. Приметы беглеца: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы короткие, светлые; нос свернут; подбородок прямой; глаза светлые, лицо смуглое, брови дугообразные, губы тонкие, уши прилегающие.

В ведомстве добавили, что Ращектаев отбывал срок за кражу с января 2018 года, выйти он должен был в июне 2019 года. Теперь, если его поймают, ему грозит новый срок за побег – до трех лет. Тех, у кого есть информация о беглеце, просят сообщить по телефону: 8(343)35-95-744, 8(343)35-95-611.

Напомним, 10 дней назад из колонии-поселения в Каменске-Уральском сбежал уроженец Таджикистана Рузибек Гафуров, также осужденный за кражу. Бегал он недолго – его обнаружили уже вечером 2 августа.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 09.08.18

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