Журналистам показали будущую мисс Екатеринбург (ФОТО)

Сегодня в ЦК «Урал» прошла генеральная репетиция ежегодного конкурса «Мисс Екатеринбург». Сам финал пройдет завтра вечером, и имя королевы города пока неизвестно.

Девушки продефилировали по сцене в одинаковых нарядах – черных майках и черных лосинах. Остальные элементы шоу держат в секрете от горожан и СМИ. Известно лишь, что ведущим в этом году станет кавээнщик Андрей Рожков.

После дефиле журналистам дали возможность пообщаться с девушками, одна из которых уже завтра примерит корону «Мисс Екатеринбург» и будет представлять город на конкурсе «Мисс Россия». Например, Арина Верина, которая переехала в Екатеринбург из Краснотурьинска четыре года назад, рассказала репортерам, что участвует в конкурсе, чтобы показать себя. «Чтобы попробовать себя. И победить. Доказать себе и своим близким, что я могу. Получить какие-то новые возможности развивать себя, чтобы было больше помощи. Для реализации себя. Я отучилась на хореографа в этом году, но пока не собираюсь работать по специальности. В дальнейшем я бы открыла ветеринарную клинику, – сказала девушка. – В центре города».

Также она сообщила, что любит природу, а на вопрос журналистки, какие животные занесены в Красную книгу, ответила уверенно: «Гепард».

Екатеринбург, служба информации

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