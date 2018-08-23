В Екатеринбурге объявили кастинг на конкурс красоты среди матерей

В уральской столице объявлен кастинг на новый конкурс красоты. Основное отличие от недавно завершившегося конкурса «Мисс Екатеринбург» ‒ это возраст претенденток, а также наличие детей. Организаторы принимают заявки женщин от 25 до 50 лет.

Что касается кастинга, то дефилировать и демонстрировать точеные фигуры, как говорят представители оргкомитета, не придется. «Претендентки будут оцениваться по результатам презентаций своих талантов, а также рассказа о себе и своей семье. Вес и рост конкурсанток при этом не имеет никакого значения. Задача жюри конкурса – оценить их обаяние и артистизм, а также определить критерии, по которым будут оцениваться качества хорошей мамы и хранительницы домашнего очага», ‒ сообщили «Новому Дню» организаторы.

Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить анкету на сайте организатора. Сам кастинг пройдет 15 сентября в ТРЦ «Академический».

Екатеринбург, служба информации

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