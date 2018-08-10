Новой мисс Екатеринбург стала защитница гепардов и тёзка няни Пушкина (ФОТО)

В столице Урала только что завершился 21-й по счету ежегодный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой красавицей города стала Арина Верина, которая переехала в Екатеринбург из Краснотурьинска четыре года назад. Ей 20 лет, рост – 173 см, вес – 54 кг. Несколько дней назад Арина рассказала репортерам, что участвует в конкурсе, чтобы показать себя. «Чтобы попробовать себя. И победить. Доказать себе и своим близким, что я могу. Получить какие-то новые возможности развивать себя, чтобы было больше помощи. Для реализации себя. Я отучилась на хореографа в этом году, но пока не собираюсь работать по специальности. В дальнейшем я бы открыла ветеринарную клинику, – сказала девушка. – В центре города». Она также сообщила, что любит редких животных, а среди особо нуждающихся в защите видов назвала гепарда.

Фото с официального сайта конкурса «Мисс Екатеринбург»

Корону на победительницу по традиции надел глава администрации города Александр Якоб – вероятно, в последний раз, так как через месяц срок его полномочий истекает, и продлевать их он не собирается. Перед объявлением имени королевы Якоб попытался пошутить: «Выбирайте наше, местное… Кажется, я как будто на лекции по местному самоуправлению!»

Опять же по традиции, новая мисс Екатеринбург примет участие в торжествах по случаю Дня города, который состоится через неделю.

Екатеринбург, служба информации

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