40 человек в месяц: Свердловскстат обнародовал статистику самоубийств

В Свердловской области постепенно снижается статистика самоубийств. По данным Свердловскстата, за первое полугодие 2018-го на отчаянный шаг решились 244 человека. Это значит, что каждый месяц суицид совершают примерно 40 свердловчан. В 2017-м за шесть месяцев показатель был хуже – 277 человек.

Между тем, как напоминает «Новый День», еще несколько лет назад статистика свидетельствовала о куда более сложной обстановке. Как писало наше агентство, опираясь на данные регионального управления СУ СКР по Свердловской области, в 2010 году в области было зафиксировано 846 случаев самоубийств, а в 2011-м (по данным на конец ноября 2011-го) по своему решению с жизнью расстались 765 свердловчан.

Екатеринбург, служба информации

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