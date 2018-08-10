«Единую Россию» в Екатеринбурге пытаются вытянуть из болота за счет позитива от ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге началась активная кампания по повышению рейтинга партии «Единая Россия», депутаты которой «узнали о себе много нового» от избирателей после первого голосования по пенсионной реформе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для поднятия рейтинга ЕР штаб использует не только давно известное клише про «партию президента», но и позитивные эмоции, которые получили жители Екатеринбурга во время проведения в городе матчей ЧМ-2018 по футболу, что можно назвать интересной находкой.

Сразу несколько жителей Екатеринбурга рассказали корреспонденту РИА «Новый День», что на днях к ним подходили интервьюеры и просили ответить на три коротких вопроса. Первый – положительно или отрицательно повлияло на Екатеринбург проведение в нем игр ЧМ-2018. Второй – считают ли они, что президент Владимир Путин уделяет особое внимание нашему городу. И третий – какое поручение они на месте президента дали бы партии «Единая Россия» относительно Екатеринбурга: развивать инфраструктуру к «Экспо-2025», благоустроить спальные районы или с размахом отметить 300-летний юбилей города. Сегодня на тех же улицах тем же гражданам вручили листовку с результатами опроса, рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Евгений. Согласно этой листовке, 80,5% екатеринбуржцев поручают именно «Единой России» благоустроить спальные районы.

Согласно выходным данным, опрос проводился по собственной инициативе и на собственные средства неким АНО «Гражданский корпус». По данным ФНС, одним из соучредителей этой организации является Андрей Мозолин. Именно так зовут замглавы исполкома свердловского отделения «Единой России».

Екатеринбург, служба информации

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