В Екатеринбурге своя «Атмосфера» – завтра горожанам покажут, как должны выглядеть парки и скверы (ФОТО)

В Екатеринбурге завтра начнется фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера». Площадкой для него был выбран сквер у Дворца молодежи.

Сегодня там завершаются подготовительные работы, а уже завтра в 11:00 фестиваль будет готов принимать гостей. Корреспонденты «Нового Дня» заглянули на площадку накануне официального открытия «Атмосферы», главным событием которой станет конкурс выставочных садов.

Как рассказали организаторы фестиваля, жюри отобрало 11 проектов.

«Выставочные сады особенные, учитывать в них приходится все: и расцвести они должны именно в августе, и цветовая гамма их должна соответствовать музыкальному наполнению, и малые архитектурные формы должны быть не только в стиле сада, но также прочными и травмобезопасными для большого количества людей в День города. А ещё хочется вложить загадку и удивить зрителей, а главное, конечно, – идея, именно она являлась первым оценочным критерием для членов жюри», – сказали в оргкомитете фестиваля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.08.18

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