В Екатеринбурге снова пройдет фестиваль ландшафтного дизайна

В Екатеринбурге снова пройдет фестиваль ландшафтного дизайна. Об этом рассказал преподаватель кафедры городского строительства и хозяйства строительного института УрФУ, партнер S&P Артем Пискунов. Фестиваль запланирован на 14-17 августа, он пройдет, как и в прошлом году, в парке напротив Дворца молодежи на проспекте Ленина, 1.

Параллельно с фестивалем пройдет форум ландшафтного дизайна «Атмосфера», на котором выступят эксперты из Нидерландов, Великобритании, Польши, Франции, Германии, Армении и России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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