Четыре трамвайные остановки в центре Екатеринбурга получили названия в честь художников

Мэрия Екатеринбурга продолжает переименовывать остановки общественного транспорта. Глава городской администрации Александр Якоб подписал постановление о присвоении названия «Дом художника» четырем трамвайным остановкам на пересечении улиц Луначарского и Куйбышева. Ранее они обозначались как «улица Куйбышева». Транспортному комитету мэрии поручено провести работу, связанную с этими изменениями.

Накануне еще шесть уличных остановок в разных районах города получили официальные названия. Так, остановка на улице Щербакова из-за смены названия прилегающего торгового центра теперь будет именоваться «Институт дерматологии». Остановочные пункты на бывшей улице Институтской в Академгородке получили название «Академика Вонсовского» в связи с переименованием улицы. Остановка на улице Советской вместо «Универсам Звездный» (торговая сеть закрылась) теперь называется «Библиотека имени Крапивина».

По постановлению мэрии перестал существовать остановочный комплекс «Кинотеатр Темп» на улице 40-летия Октября – после сноса здания кинотеатра там появилась остановка «Хмелева».

Кроме того, новые названия получили остановки рядом с бывшей гостиницей «Свердловск». По инициативе ТТУ трамвайные остановки в этом районе получили названия «Дворец культуры железнодорожников» и «Железнодорожный вокзал».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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