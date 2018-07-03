«Выкорчевывают» память о «Темпе»: с карт Екатеринбурга сотрут название первого кинотеатра

Старинный кинотеатр «Темп», который недавно снесли, пропадет и с карт города. До сих пор в его честь была названа остановка общественного транспорта, решением администрации города остановка будет называться так же, как соседняя улица в несколько зданий. Решение о переименовании было принято в апреле, но пока остановка носит прежнее название.

Улица Хмелева. Фото Google.Maps

О переименовании остановки на своей странице в фейсбуке написал депутат Госдумы Андрей Альшевских: «Решение, как обычно, муниципальные управленцы приняли единолично. Сами сгубили бывший кинотеатр, отказавшись признавать памятником, сами «списали» под стройку, сами «выкорчевывают» память о «Темпе». Манкурты. Иначе и не выразиться». Новое название остановки – Хмелева. Такое же название носит соседняя улица длиной около 500 метров. Какой именно Хмелев имеется в виду и что он сделал для города, неочевидно.

Кинотеатр «Темп» снесли под шумок 24 марта – в то же время, пока весь Екатеринбург наблюдал за сносом недостроенной телебашни. Кинотеатр был построен в 30-е годы прошлого века, был первым широкоформатным кинотеатром в городе и до конца 60-х считался лучшим в Екатеринбурге. Его закрыли в 90-е, а после пожара в 2011 году здание оказалось в удручающем виде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.07.18

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