В Первоуральске отец избил ребенка прямо во дворе

Отец избил своего десятилетнего сына на глазах у соседей прямо во дворе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР, по сообщению об истязании отцом ребенка возбуждено уголовное дело. Дикий случай произошел прямо во дворе: мужчина 1985 года рождения прилюдно избил ремнем своего десятилетнего сына днем во дворе жилого дома. По словам очевидцев, мальчик ссорился с другими детьми и якобы ругался матом. За это отец и решил наказать его при всех.

Сейчас планируется провести судебную медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 12.08.18

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