Детский омбудсмен предложил рассказывать старшеклассникам о семейном насилии

Уполномоченный по защите детей в Свердловской области Игорь Мороков предложил преподавать в школах курс о семейной жизни. В частности – о насилии в семье и развитии супружеских отношений.

Такая идея появилась у Морокова после истории в Первоуральске, где отец ремнем отлупил своего сына на улице – мальчик при этом истошно кричал. В соцсетях люди разделились на два лагеря: одни указывали, что бить детей нельзя, не только на глазах у прохожих, но и вообще. Вторые отмечали, что такой метод воспитания допустим, ведь их тоже так воспитывали.

"Вполне возможно, что этот мужчина – неплохой человек, но, вероятно, и его воспитывали ремнём, в свою очередь, потерпевший мальчик, если не изменить его нравственно-этические нормы, то в будущем будет воспитывать подобным образом и своего ребёнка.

Почему такое происходит? Да потому, что воспитательным методам человек обучается, как правило, в своей семье: как его воспитывали, так и он будет воспитывать. Если в семье взаимоотношения основаны на взаимоуважении, то и родители применяют к нашкодившему ребёнку воспитательные методы, не унижающие его достоинство, а если взаимоуважение отсутствует, то физическое и психическое насилие становится нормой. И эта цепочка может быть бесконечной. Как говорят некоторые отцы: «Меня отец порол, и я своего сына пороть буду». И виноватыми в насилии бывают не только отцы, но и матери, для некоторых является нормой поддать веником или чем-нибудь иным провинившимся дочери или сыну", – считает уполномоченный.

Он предложил учить молодежь родительским навыкам в подростковом возрасте, когда закладываются основные знания и нравственные установки – и ввести для старшеклассников предмет «Основы семейных отношений». Курс, по его мнению, поможет не только в воспитании будущих детей, но и во взаимоотношениях между супругами.

"Молодежь должна понимать, что если она будет применять насилие в воспитательных целях, то потом эти методы будут применены уже к их внукам, а то и к ним в старости. Она должна знать все стадии развития супружеских взаимоотношений – «любит, а поэтому не замечает»; «замечает, но терпит, потому что любит», и так далее. Ведь нередко молодые пары быстро распадаются только потому, что со временем у одного из супругов «раскрываются глаза», и он обнаруживает, что его ранее любимый(ая) большой(ая) неряха (лентяй, эгоист, тиран и пр.). Именно поэтому каждый второй брак в нашей стране заканчивается разводом!" – пишет Мороков. Читать такой курс должны специальные педагоги, имеющие не только теоретические знания, но и богатый семейный и жизненный опыт.

Напомним, в отношении отца, избившего своего сына в Первоуральске, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Екатеринбург, служба информации

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