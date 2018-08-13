ХК «Автомобилист» выиграл кубок губернатора Нижегородской области

Екатеринбургский «Автомобилист» успешно завершил предсезонный турнир в Нижегородской области. Уральцы выиграли пять матчей из пяти и досрочно завоевали главный трофей – кубок губернатора.

Соперниками екатеринбуржцев были московский «Спартак», московское «Динамо», нижегородское «Торпедо», рижское «Динамо» и минское «Динамо». В нескольких матчах за «Автомобилист» впервые сыграло легионерское звено новичков – Найджел Доус, Стефан Да Коста и Дэн Секстон.

Заключительный матч против минчан уральцы выиграли со счетом 3:0. Якуб Коварж был признан лучшим вратарем турнира.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.08.18

Многодетным семьям придут письма с предложением отказаться от бесплатной земли. / Нижний Тагил снова выйдет на митинг против повышения пенсионного возраста и роста НДС. / Мусульмане просят приставов сохранить мечеть «Нур-Усман» до Курбан-байрама. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»