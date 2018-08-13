В результате пожара в общежитии Екатеринбурга погиб человек (ФОТО)

За медицинской помощью после пожара в девятиэтажном общежитии на улице Восточной обратились десять человек. Среди них – подросток 16 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава Екатеринбурга, двое пострадавших были госпитализированы в Областной токсикологический центр с диагнозом «отравление продуктами горения». Остальные восемь человек после осмотра врачей не нуждаются в медицинской помощи. Кроме того, во время тушения пожара был обнаружен один погибший. Информация о нем пока уточняется. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, из здания общежития пожарные спасли 23 человек. 91 жилец был эвакуированы из горящего дома по лестничным маршам. К данному моменту пожар потушен, сотрудники МЧС ведут проливку и разбор сгоревших конструкций. Огнем были повреждены две комнаты на третьем этаже общей площадью 40 квадратных метров.

Сейчас эвакуированные жильцы остаются на улице. Им оказывают психологическую помощь сотрудники МЧС. В общежитии проживают действующие и бывшие сотрудники Уральского оптико-механического завода. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УОМЗ, в здании сработала пожарная сигнализация. На вызов оперативно приехали сотрудники пожарной части №74, которая располагается напротив общежития. На предприятии уже создана специальная комиссия для оказания всей необходимой помощи жильцам, в том числе материальной. Также УОМЗ решит вопрос с расселением погорельцев. Для этой цели, возможно, будет использована заводская база отдыха «Зенит».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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