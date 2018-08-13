В пожаре в общежитии соседи винят неблагополучную семью (ФОТО, ВИДЕО)

Собственники уже ищут виновных в пожаре в девятиэтажном доме на улице Восточной. По версии жильцов, в возгорании виновата неблагополучная семья. По словам соседей, Семеновы (так они представили неблагополучную семью) злоупотребляют спиртным и имеют большие долги по счетам за коммунальные услуги. Люди говорят, что они не раз обращались за помощью к правоохранителям, но безрезультатно.

«Я заявления сколько раз писала. Участковые приходили. Пальчиком погрозили, предупредили. Пришли – ушли, и все. А больше и не было их. А мы-то почему должны страдать? Нам так и сказали: «Закон такой. Пока что-то не случится…». Вот, случилось!» – возмущается жительница дома Людмила Луковникова.

Пожар в многоэтажке. Эмоции спасенных

По предположениям соседей, единственный погибший в пожаре – это один из членов неблагополучной семьи. По данным пресс-службы регионального МЧС, 91 жилец был эвакуирован из горящего дома по лестничным маршам. 23 человека были спасены с помощью масок. Впрочем, некоторые хотели выбраться через крышу, но чердак оказался заблокирован.

«Плохо то, что крыша была заблокирована. Замки, и вот это все. Я бы спокойно на крышу прошел. С крыши на другое бы здание – там есть проходы. А они все заварили. Людей загнали в клетку. Снизу дым идет, сверху все заварено, замки. Нельзя блокировать все кругом», – говорит житель дома Владимир Гневанов.

В многоэтажном общежитии для эвакуации людей есть лестницы на балконах, но воспользоваться ими жильцы не смогли, рассказал один из пожарных, участвующих в тушении.

Первыми в здание после пожара зашли жители, питомцы которых остались в помещениях. Остальных сотрудники МЧС не пускают. Говорят, что помещения еще недостаточно проветрились. Как ранее сообщали РИА «Новый День» в пресс-службе УОМЗ, предприятие решает вопрос по расселению погорельцев. Возле пожарного штаба сотрудник общежития формирует списки людей, которые отправятся на временное проживание на базу отдыха «Зенит».

«Они поедут в Кашино в лагерь. Места будут для них. Уже все решено. Пока записалось 40 человек. Там подойдут еще. Места есть», – рассказала представитель общежития УОМЗ Александра Арсланова.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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