Погорельцы из общежития УОМЗ отказались от временного жилья

В общежитии №4 Уральского оптико-механического завода, где в понедельник случился пожар, восстановлено водоснабжение и подача электричества. В дальнейшем в здании будет проводиться локальный ремонт обгоревших помещений. Сумму ущерба от ЧП на предприятии пока не называют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УОМЗ, администрация предприятия выплатит жильцам компенсацию, размер которой будет назначаться индивидуально. Сейчас пострадавшие пишут заявления с оценкой стоимости испорченного имущества и передают их в штаб. На УОМЗ организована акция по сбору одежды, обуви для погорельцев, к которой активно подключились многие сотрудники предприятия.

Люди, нуждающиеся во временном расселении, были размещены в других корпусах комплекса общежитий. Как уточнили в пресс-службе завода, пострадавшим предлагалась база отдыха «Зенит» в поселке Кашино, но жильцы от нее отказались, хотя завод предоставлял автобус для перевозки.

Напомним, пожар в девятиэтажном общежитии по улице Восточной, 184, случился днем 13 августа. Сотрудники МЧС эвакуировали более ста жильцов, двое были доставлены в Областной токсикологический центр с отравлением угарным газом. Один человек в результате пожара погиб – это мужчина 1967 года рождения, его труп был обнаружен в комнате на третьем этаже, где находился очаг возгорания. По данным свердловской прокуратуры, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По факту ЧП ведется доследственная проверка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.08.18

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