Кандидат от «Яблока» заподозрила соперника из ЕР в использовании админресурса

Екатеринбургская учительница Ирина Скачкова, которая баллотируется в городскую думу от партии «Яблоко», заподозрила своего соперника из «Единой России» в нечестной игре.

Как сообщила Скачкова на своей странице в соцсети, ее заинтересовала реклама кандидата от ЕР Михаила Матвеева (кстати, заместителя главы администрации города) в мебельном магазине на улице Гагарина. Кандидат хочет знать, на каком основании торговая точка рекламирует кандидата-чиновника.

Фото со страницы Ирины Скачковой в фейсбуке

«Будем писать запросы в избирательную комиссию с вопросом, на каких основаниях здесь размещено, есть ли договор, и под какие условия. Бесплатно? ОК! Тогда мы идем к вам! В данном случае в этот мебельный магазин по ул. Гагарина, 35. ВЫ ОБЯЗАНЫ всем предоставить равные условия. Вешайте рядом нашу листовку, или убирайте все! Конкретно в этом магазине мне сказали: «Пришли из Октябрьского района и повесили, сказали, что так надо», – рассказала кандидат от «Яблока» на своей странице в соцсети.

Напомним, всего по избирательному округу № 6 выдвинулись и зарегистрированы шесть кандидатов: Алексей Антошин, РППС, 1953 г.р., пенсионер; Евгений Луконин, ЛДПР, 1987 г.р., МОУ СОШ № 21, учитель ОБЖ; Михаил Матвеев, ЕР, 1957 г.р., замглавы администрации Екатеринбурга; Олег Назаров, СР, 1984 г.р., ИП;

Ирина Скачкова, «Яблоко», 1963 г.р., МБВ(С)ОУВ СОШ № 185, учитель физики;

Римма Скоморохова, КПРФ, 1964 г.р., помощник депутата заксобрания.

Екатеринбург, служба информации

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