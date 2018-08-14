В Екатеринбурге начали очищать гранитную набережную, которую испортили для ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня начали очищать набережную пескоструйным аппаратом. Рабочие удаляют граффити и серую краску, которой закрасили гранит перед ЧМ-2018. Отходы после чистки убирать не будут – подрядчик уверен, что Исети они не повредят.

Как рассказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Виктор Юровицкий, мэрия была вынуждена закрасить набережную серой краской, потому что здесь были цветные аляповатые надписи и реклама запрещенных веществ. Причем, по его мнению, серая краска лучше не только надписей и каракулей, но и красивых рисунков. Раньше на набережной был портрет погибшего солиста Linkin Park Честера Беннингтона. Но его удалили. «Проходят фестивали граффити, они законны. А это незаконно»,– прокомментировал чиновник эту историю.

«Надеюсь, после очистки это не будут использовать как подготовленное полотно для новых рисунков», – выразил надежду Юровицкий.

Сегодня стало известно, что вопросы к мэрии появились у Росрыболовства. С федеральным ведомством малярные работы около пруда никто не согласовывал. Комментируя этот момент, чиновник заявил, что граффити были нарисованы незаконно. А вот малярные работы от мэрии законны: «Все в рамках закона. От Росрыболовства нам ничего не поступало», – отметил председатель комитета по благоустройству.

По словам представителя подрядчика Всеволода Яндукина, пока нельзя точно сказать, как долго набережную будут чистить, но за месяц управиться должны. Он рассказал, что граффити пескоструйкой смывать сложнее, чем водоэмульсионку, которой пользовались по заданию администрации. При этом сама краска, весьма вероятно, попадёт в Исеть.

«Отработанный абразивный материал, как выяснили в лабораторных условиях, соответствует тому месту, где мы находимся. Он опасности не представляет. Что-то мы уберём, что-то на поверхности воды останется», – рассказал представитель подрядчика. Краска, которую счищают, в процессе работы смешивается с абразивным материалом для чистки, потому велика вероятность, что и она попадёт в пруд.

Незадолго до ЧМ-2018 в администрации города вспомнили, что забыли смыть граффити с набережной. Тогда чиновники нашли «оригинальное» решение – гранит попросту закрасили серой краской, причем разных оттенков. Горожане такое новаторство высмеяли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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