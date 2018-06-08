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Пятница, 8 июня 2018, 11:24 мск

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Теперь она будет пятнистой: граффити на набережной Исети закрашивают разной краской (ФОТО)

В Екатеринбурге по распоряжению чиновников продолжается странная борьба с граффити на набережной Исети.

Вчера работники службы благоустройства закрасили часть рисунков на граните светло-серой краской, сильно отличающейся от природного цвета камня.

Сегодня они же замазывают надписи краской более темного оттенка. В результате набережная Рабочей Молодежи покрылась неприглядными пятнами, передает корреспондент РИА «Новый День».

Перед закраской рабочие оттирают надписи, используя нехитрые подручные средства – тряпку и растворитель. Как удалось выяснить, граффити будут закрашивать точечно. То есть к началу чемпионата мира по футболу вся набережная городского пруда станет пятнистой.

Представитель мэрии пояснил, что изначально было пожелание завесить нецензурщину приветственными баннерами к ЧМ, но службы благоустройства сделали выбор в пользу серой краски.

«Есть три технологии, которые позволяют очистить гранит: это термообработка, очистка верхнего слоя болгаркой или пескоструйные технологии. Но это очень долгий процесс, а Екатеринбург ожидают масштабные события. Поэтому было принято решение временно закрасить надписи», – комментировали ранее в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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