«Может и траву покрасят», – екатеринбуржцы обсуждают покраску гранита на набережной в серый цвет (ФОТО)

В Екатеринбурге службы благоустройства по распоряжению мэрии закрасили гранит на набережной Городского пруда серой краской, при этом совершенно «не попав» в нужный оттенок. В администрации объяснили, что таким образом временно избавились от нецензурных граффити перед ЧМ, а после – гранит отмоют и почистят. Но екатеринбуржцев уже не остановить: одни предлагают покрасить в городе траву, другие дорисовать на граните надпись «Экспо 2025».

В Екатеринбурге перед Чемпионатом мира по футболу решили весьма странным образом избавиться от нецензурных надписей на главной набережной Городского пруда. Гранитовую облицовку, испещренную «вековыми» граффити разного рода, решили просто закрасить серой краской – прям поверх камня и краски из баллончиков. При этом службы благоустройства выбрали крайне неудачный цвет – он хоть и серый, как сам гранит, но далеко не такого же оттенка.

Сегодня в соцсетях с самого утра жители Екатеринбурга упражняются в остроумии и недоумевают – кто же придумал красить камень, а главное – зачем?

«Вот за такую реставрацию набережной руки надо обрывать!», «Камень-то зачем красить», – негодовали с утра пользователи «Фэйсбука».

«А куда делись пескоструйные технологии смывания?», – интересуется под постом Максима Путинцева в «Фэйсбуке» пользователь Елена Леонтьева.

«Надо было как «Колизей» в желтый тоже, чтобы по-летнему», – написал там же Максим Черкасов.

«Все нормально попали (в цвет – прим «НД»), а мы ничего не понимаем. Краску подбирали в цвет нового стадиона, болельщики оценят по достоинству», – предполагают пользователи соцсети. Другие предлагают написать сверху по серой краске «Экспо 2025», третьи – покрасить в Екатеринбурге траву. Видимо, чтобы стало совсем «радужно».

В мэрии Екатеринбурга, в свою очередь, пояснили, что краска поверх гранита – мера временная. Сейчас нужно было как можно быстрее убрать нецензурные надписи, а просто отмыть их с гранитной поверхности не получится – нужна чистка, которая заняла бы не одну неделю.

«Есть три технологии, которые позволяют очистить гранит: это термообработка, очистка верхнего слоя болгаркой или пескоструйные технологии. Но это очень долгий процесс, а Екатеринбург ожидают масштабные события. Поэтому было принято решение временно закрасить надписи», – пояснили в пресс-службе администрации.

Когда пройдет ЧМ и Царские дни, в горадминистрации обещали объявить тендер на поиск подрядчика, который очистит гранит набережной по всем правилам. Правда, когда именно конкурс будет объявлен – пока не известно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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