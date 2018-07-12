Гранитную набережную в Екатеринбурге очистят от краски за полмиллиона (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который очистит набережную от граффити. На этот раз закрашивать гранит серой краской не будут – уборка пройдет с помощью пескоструйного аппарата.

Конкурс на очистку набережной появился на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 514 тысяч рублей, заявки принимаются до 19 июля. Подрядчик до начала работ должен будет позаботиться о безопасности пешеходов и установить предупреждающие таблички. Уборка граффити пескоструйкой должна быть безопасна и для окружающей среды. Срок выполнения работ, указанный в документации – до 1 ноября 2018 года.

Какой именно участок набережной почистят, из документации не ясно, место выполнения работ указано как «по заявкам заказчика на территории МО город Екатеринбург».

Напомним, незадолго до старта ЧМ-2018 администрация Екатеринбурга вдруг вспомнила, что на набережной есть граффити. Чиновники наказали замазать гранит серой краской – такое странное решение они аргументировали тем, что убрать надписи пескоструйкой уже не успеют. В итоге часть набережной оказалась замазана светло-серой краской, часть темно-серой, а часть – осталась как есть, гранитной и с граффити.

Екатеринбург, служба информации

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