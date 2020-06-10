Администрация Екатеринбурга потратит три миллиона на удаление граффити в переходах

Администрация Екатеринбурга опубликовала аукционы на очистку пешеходных переходов от граффити. Работы обойдутся городскому бюджету в пределах трех миллионов рублей.

Первый тендер с максимальной стоимостью 2,2 млн рублей, предполагает удаление надписей с надземных пешеходных переходов, точнее, с поликарбонатного остекления пешеходных мостов. Второй тендер предполагает очистку плитки в подземных пешеходных переходах. Чистить подрядчик будет с помощью химреагентов, которые не должны портить материал, в том числе мрамор. После зачистки необходимо промыть стены и убрать грязь. Работы будут вести с 1 июля по 10 августа.

Добавим, надписи со стен в Екатеринбурге убирают каждое лето, иногда страдают и художественные граффити. А в 2018 году, перед Чемпионатом мира, в городе решили вместо зачистки гранитной набережной покрасить ее в серый цвет, причем взяли краску разных оттенков. К мундиалю набережная была выполнена в нескольких оттенках серого, а спустя месяц мэрия выделила полмиллиона на то, чтобы смыть и эту краску.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 10.06.20

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