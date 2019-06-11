Депутат Госдумы: Екатеринбургу необходима «полиция граффити»

Депутат Госдумы единоросс Максим Иванов предложил обсуждать с экспертами художественную ценность граффити, прежде чем отправлять коммунальщиков смывать работы уличных художников. «Екатеринбургу необходима «полиция граффити», – написал депутат в фейсбуке.

Такая идея у депутата появилась после того, как в Екатеринбурге уничтожили портрет Модеста Мусоргского у здания филармонии – его изобразил художник Рома Инк в марте, к 180-летию со дня рождения композитора.

«С одной стороны, разрисовывать из баллончика дома и заборы – вандализм. С другой – в Екатеринбурге много интересных, известных уличных художников. Они любую серую стену превратят в туристическую достопримечательность.

Возникает вопрос: какие граффити стирать, а какие оставлять? Каждый раз проводить опрос жителей не выход. В качестве решения в помощь коммунальным службам можно привлечь на общественных началах экспертов, например, из Архитектурного университета. Пусть они в спорных ситуациях дают свое художественное заключение: оставлять или нет. Качественные граффити город только украсят», – считает Максим Иванов.

В Екатеринбурге за последние месяцы появилось несколько граффити, которые коммунальщики уничтожали за считанные дни. Это три композиции похорон свободы (совести, вероисповедания и слова), несколько копий граффити авторства уличного художника MrGreenBrown с изображениями духовенства и власти, протестующего против храма Ленина и другие.

Сегодня уличные художники дополнили стрит-арт-композицию на перекрестке улиц Толмачева и Малышева. На стене рядом с гипсовым художником появилось граффити «Мы Иван Голунов» и изображение журналиста за решеткой.

Между тем горожане подмечают, что нецензурные надписи и реклама наркотиков на стенах города могут жить месяцы и годы, почему-то такие «росписи» убирать не торопятся. К слову, год назад, перед проведением в Екатеринбурге ЧМ-2018 надписи и граффити на гранитной набережной закрашивали серой краской – тогда чиновники говорили, что на мойку времени нет, нужно сначала провести закупочные процедуры, а это долго.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

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