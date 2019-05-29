Его убирают, а оно появляется. В Екатеринбурге обнаружилось еще одно нашумевшее граффити от MrGreenBrown (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром появилась еще одна копия нашумевшего граффити авторства уличного художника MrGreenBrown.

Коллаж в розовом цвете, посвященный событиям в сквере у драмтеатра, где намеревались построить храм святой Екатерины, вновь обнаружился на набережной Исети, неподалеку от того места, где разворачивались события двухнедельной давности, сообщает РИА «Новый День». Рабочие, которые, как правило, расчищают гранит от граффити, наклеек и рисунков, пока коллажем не заинтересовались.

Напомним, вчера утром такой же рисунок появился на Плотинке – как раз рядом с резиденцией губернатора Свердловской области. После полудня его попытались отскоблить от гранита рабочие с помощью скребков, но им это не удалось – изображение осталось на своем месте, лишь были стерты лица троих из четверых героев карикатуры. Лицо персонажа, похожего на главу региона Евгения Куйвашева, не тронули.

Впервые граффити появилось возле сквера у драмы в середине мая – в разгар акций против строительства храма в зеленой зоне.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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