С изображения Скруджа Макдака возле Храма-на-Крови стерли лицо патриарха Кирилла (ФОТО)

У Храма-на-Крови в Екатеринбурге появилась новое граффити – Слава ПТРК нарисовал патриарха Кирилла в красно-белой футболке. В изображении явно угадывается герой «Утиных историй» мультимиллионер Скрудж Макдак, который буквально купался в деньгах. Граффити прожило около часа, после чего к нему подошли два человека и закрасили лицо коричневой краской.

Работу в фейсбуке прокомментировал автор. «Как быстро летит время! В этом году отмечаю десятилетие одного из первых моих рисунков – Патриарх Копилка. В 2010-2012 было сделано четыре версии, после чего был долгий перерыв. И вот теперь сделал новую версию на том же месте. Богатство растёт, жить все радостнее, чего и вам желаю! Спасибо за помощь, так же, как и 10 лет назад, Илья Мозги», – написал в соцстеях Слава ПТРК.

Изображение Кирилла на стенах в Екатеринбурге появляется регулярно. Так, во время протестов в сквере у театра драмы он был одним из четырех героев граффити художника MrGreenBrown, аналогичный рисунок он сделал на Плотинке.

Прошлым летом художник Rino Ink нарисовал у театра драмы священника в рясе из долларов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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