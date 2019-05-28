У резиденции губернатора стирают скандальное граффити (ФОТО)

Сегодня утром на Плотинке возле резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева появилось резонансное граффити, которое наделало шума в дни протестов в сквере у драмтеатра, где намеревались построить храм святой Екатерины. Автором, напомним, стал уличный художник MrBrownGreen, хотя первоначально многие приписывали авторство другому стрит-артеру – Тимофею Раде.

Екатеринбургские телеграмеры удивились, что скандальный рисунок красуется рядом с Домом Севастьянова, и его никто не убирает. Лишь к середине рабочего дня на Плотинке появились работники службы благоустройства. Прямо сейчас они скребком отдирают граффити со стены.

Добавим, что завершить работу по ликвидации скандального рисунка до конца спецбригаде не удалось. Они смогли снять несколько кусочков с картинки, а после удалились. Возможно, в ход пойдет более тяжелая техника, которую используют при удалении краски.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

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