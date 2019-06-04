Уличный художник нарисовал надгробие свободе вероисповедания (ФОТО)

Уличный художник Рома Инк нарисовал новое надгробие в Екатеринбурге – на сей раз свободе вероисповедания. Граффити появилось минувшей ночью напротив храма-на-крови. Напомним, статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести и свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Накануне утром Рома Инк сделал другое граффити – с таким же надгробием, только свободе собраний, оно появилось на набережной у сквера возле драмтеатра. Спустя пару часов рисунок смыли коммунальщики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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