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Понедельник, 3 июня 2019, 09:03 мск

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В сквере у театра драмы «похоронили» свободу собраний (ФОТО)

Фото со страницы Roma Ink в Instagram

В сквере у театра драмы появился новый арт-объект. Уличный художник Roma Ink нарисовал могильный камень с надписью «Свобода собраний. 1993 – 2012. Покойся с миром». Фото изображения он опубликовал на своей странице в Instagram.

Свобода собраний. 1993 – 2012. Покойся с миром

В 2012 году в РФ был принят закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах, в качестве санкций появились обязательные заботы, этим же законом ввели наказания за организацию несанкционированных массовых акций под видом массового сбора граждан, или «гуляний».

На прошлой неделе в сквере, где в мае горожане протестовали против строительства храма, несколько раз появлялось граффити от художника MrGreenBrown – рабочих отправляли его убирать.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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