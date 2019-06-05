Возле Дома журналистов в Екатеринбурге «похоронили» свободу слова (ФОТО)

В Екатеринбурге к сегодняшнему утру появился новый арт-объект художника Roma Ink. У Дома журналистов он нарисовал могильный камень с надписью «Свобода слова. 1993-2019».

В своем Instagram художник рассказал, что это последняя работа серии.

«Видя происходящее в сквере мне стало ясно как белый день. Всё, что нам гарантирует конституция, давно закопали в землю, а теперь и землю продают. Мы пришли к концепции захороненных свобод гарантированных конституцией и я сделал визуалы работ.

В своих работах я редко использую темы политики или социальной несправедливости так как работать с негативными материалами мне сложно. Пропуская через себя всю эту грязь, можно хорошенько выхватить ментально и надолго выйти из строя. Но всему бывает предел. Это прямое высказывание, без шуток, без иронии. Откройте свои глаза и посмотрите уже на это. Медленно но верно нас на поводках ведут обратно в 1861, а мы убеждаем себя в том, что пока есть хлеб и масло все не так уж плохо. Перечитайте Оруэлла, эту гипреболу нашей реальности и ответьте себе на вопрос: оно нам надо? Я горжусь Екатеринбургом и екатеринбуржцами за веру в самих себя, но это не последний рубеж. Нам ещё есть за что стоять», – написал Roma Ink.

Добавим, в 2019 году в России приняли закон о фейковых новостях и оскорблении власти. Накануне художник «похоронил» свободу вероисповедания, первой работой стало «надгробие» «Свобода собраний».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

Екатеринбург снова во власти стихии: падают деревья, с балконов срывает перила (ФОТО). / Мэрия обещала огласить итоги сбора предложений по храму Екатерины вечером 5 июня. / 5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»