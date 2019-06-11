российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 июня 2019, 20:16 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Гипсовый стрит-артер в Екатеринбурге «нарисовал» граффити в поддержку Голунова (ФОТО)

В Екатеринбурге уличные художники дополнили стрит-арт-композицию на перекрестке улиц Толмачева и Малышева. На стене рядом с гипсовым художником появилось граффити «Мы Иван Голунов» и изображение журналиста за решеткой.

Ивана Голунова задержали 6 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики. Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. Уже известно, что в анализах Голунова наркотики не обнаружены, на контрольных смывах с ладоней рук и срезах ногтевых пластин также ничего нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сегодня около полуночи сообщили, что на пакетах с наркотиками присутствует ДНК нескольких человек. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что отпечатков Голунова на пакетах нет. «Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев», – цитирует адвоката РБК.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

На улице Радищева машина МЧС заблокировала трамвайные пути. Идет проверка (ФОТО). / 11 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / Взрыв в квартире в Нижнем Тагиле: ударной волной на улицу выбросило мужчину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Кремле прокомментировали резонансное дело Голунова

Депутат Госдумы: Екатеринбургу необходима «полиция граффити»

Метки / Задержание журналиста Голунова

Марш в поддержку журналиста Голунова в Москве: задержаны более 400 человек (ФОТО)

Почти 100 человек задержаны на шествии в поддержку Ивана Голунова в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Власти Москвы призывают не выходить на акцию в поддержку Голунова. Участников шествия уже ждет полиция (ФОТО)

Иван Голунов на свободе. Дело против журналиста мог заказать «кто-то из коммерсантов»

СКР начал проверку действий полицейских, причастных к незаконному задержанию Ивана Голунова

Адвокат: МВД прекращает уголовное дело против Ивана Голунова

«Головотяпство» или провокация: Матвиенко высказалась о задержании журналиста Голунова

Марш в защиту журналиста Голунова: мэрия Москвы жалуется в прокуратуру

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Фоторепортаж, Задержание журналиста Голунова,

Новости партнеров