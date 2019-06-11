Гипсовый стрит-артер в Екатеринбурге «нарисовал» граффити в поддержку Голунова (ФОТО)

В Екатеринбурге уличные художники дополнили стрит-арт-композицию на перекрестке улиц Толмачева и Малышева. На стене рядом с гипсовым художником появилось граффити «Мы Иван Голунов» и изображение журналиста за решеткой.

Ивана Голунова задержали 6 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики. Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. Уже известно, что в анализах Голунова наркотики не обнаружены, на контрольных смывах с ладоней рук и срезах ногтевых пластин также ничего нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сегодня около полуночи сообщили, что на пакетах с наркотиками присутствует ДНК нескольких человек. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что отпечатков Голунова на пакетах нет. «Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев», – цитирует адвоката РБК.

Екатеринбург, служба информации

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