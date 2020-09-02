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Экс-полицейским по делу Ивана Голунова добавили статью

Бывшим полицейским, обвиняемым по делу о фальсификации доказательств против Ивана Голунова, добавили статью. Теперь следствие считает, что они совершили преступление в составе организованной группы.

Всем обвиняемым добавлена часть 3 статьи 35 УК РФ (Совершение преступления организованной группой), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, который представляет интересы Голунова.

Сейчас пятерым бывшим сотрудникам УВД по Западному административному округу Москвы инкриминируют превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков в крупном размере. В августе Следственный комитет объявил о завершении расследования.

Как сообщал «Новый день», журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года, пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала ряд фотографий пакетов с наркотиками, якобы сделанных при обыске в его квартире. Под давлением общественности через пять дней уголовное преследование Голунова было прекращено.

Следователи считают, что сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца подкинули журналисту наркотики, что дало возможность возбудить против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

Заказчик преступления против Голунова в деле не фигурирует. Летом стало известно, что уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.09.20

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