Экс-полицейские, подкинувшие наркотики Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии

Мосгорсуд вынес приговор бывшим сотрудникам полиции, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову. Экс-правоохранители получили сроки от 5 до 12 лет колонии общего режима. Подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере в составе организованной группы.

Бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец приговорен к 12 годам колонии. Его подчиненные Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов получили по 8 лет. Признавший вину Денис Коновалов приговорен к пяти годам лишения свободы.

Все пятеро осужденных лишены званий.

Суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск Голунова к экс-полицейским о возмещении морального вреда – с каждого из фигурантов резонансного дела взыскано по 1 млн рублей в пользу журналиста.

Обвинение просило приговорить Ляховца к 16 годам, Сергалиева, Феофанова и Уметбаева – к 12 годам, Коновалова – к 7 годам лишения свободы.

Иван Голунов заявил, что удовлетворен решением суда, и поблагодарил всех, кто его поддерживал. «Спасибо всем, кто написал в социальных сетях, рассказывал мои истории, выходил с пикетами. Спасибо вам всем, я обещал добиться справедливости, первый этап сделали. Надеюсь, что скоро мы узнаем результаты второго этапа, касаемого заказчика этого преступления», – сказал он журналистам, собравшимся у здания Мосгорсуда.

Как сообщал «Новый день», Голунов был задержан 6 июня 2019 года, пресс-служба столичного полицейского главка опубликовала ряд фотографий пакетов с наркотиками, якобы сделанных при обыске в его квартире. Против журналиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков). Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Под давлением общественности через пять дней обвинения с журналиста были сняты.

Позже под «уголовку» попали пятеро полицейских, подкинувших Голунову запрещенные вещества. По версии следствия, Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца подбросили журналисту наркотики, что дало возможность возбудить против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков). При этом наркотики до этого незаконно приобрели и хранили сами правоохранители.

Один из обвиняемых, Денис Коновалов, полностью признал вину. Четверо его экс-коллег Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев вину признать отказались.

Заказчик преступления против Голунова в деле не фигурирует. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.21

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