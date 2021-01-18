«На груди у него была нога Феофанова»: Иван Голунов рассказал в Мосгорсуде о задержании по «делу о наркотиках»

Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде заявил, что во время задержания по делу о наркотиках полицейские избили его и проигнорировали требования об адвокате. Заседание было перенесено с 12 января, когда в суд не явился адвокат одного из подсудимых экс-сотрудников полиции.

По словам Голунова, днем 6 июня 2019 года он шел мимо лицея Высшей школы экономики к кафе «Шоколадница» на Цветном бульваре, когда его задержали сотрудники полиции Денис Коновалов и Роман Феофанов. В отделе полиции, куда отвезли журналиста, были проигнорированы его требования о звонке адвокату, а в рюкзаке Голунова, который некоторое время был вне поля его зрения, при досмотре оказался не принадлежавший ему пакетик. После этого полицейские решили снять отпечатки пальцев журналиста, а в ответ на его слова об адвокате Максим Уметбаев ударил его в висок, пишет «Зона.Медиа» в трансляции из зала суда. Затем журналиста силой вывели из отдела полиции и повезли на медицинское освидетельствование.

В кабинете на 4-м Сетуньском проезде Голунов согласился пройти тесты на состояние опьянения. Затем, расписываясь на пломбах указал там же, что его незаконно задержали и избивали, и обратился к врачу с просьбой вызвать полицию. Тот, увидев удостоверение Феофанова, отказался. После этого полицейские снова надели наручники и стали силой выводить журналиста из помещения.

«В какой-то момент Голунов упал на лестницу – Сергалиев взял его за ноги, Феофанов взял его за плечи, они потащили его вниз, – пишет издание. – Он бился спиной о ступеньки, в какой-то момент ударился левой частью головы о край ступеньки. За часть ограждения зацепились часы, они оторвались и остались там». Вероятно, журналист потерял сознание, поскольку не помнит, как после первого из трех лестничных пролётов оказался на улице. Очнулся он, лежа спиной на асфальте, а на груди у него была нога Феофанова. «Позже полицейский поставил колено на грудь и Голунову было очень больно – всем весом [давил] на грудную клетку. Когда подъехала машина, полицейские схватили журналиста за руки и за ноги и закинули на заднее сиденье», – отмечает издание.

Как сообщал «Новый День», в ноябре генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу пятерых бывших полицейских, которые летом 2019 года незаконно задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики. Один из обвиняемых, Денис Коновалов, полностью признал вину. Четверо его экс-коллег Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев вину признать отказались.

Следствие полагает, что теперь уже бывшие сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца подкинули журналисту наркотики, что дало возможность возбудить против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

Заказчик преступления против Голунова в деле не фигурирует.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.01.21

Доходы России от экспорта нефти и газа обвалились. / ВМС США испытают обновленную антикорабельную ракету «в реальном бою». / Почти 200 тысяч москвичей получили прививку от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»