Источник раскрыл новые подробности по «делу Голунова»

Один из фигурантов громкого дела журналиста Ивана Голунова – бывший полицейский Акбар Сергалиев может скрывать информацию в показаниях, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Такие выводы были сделаны на основе экспертизы его мимики и жестов.

По данным агентства, уже готовы результаты экспертизы на полиграфе еще одного обвиняемого Дениса Коновалова, который ранее признался, что подбросил наркотики журналисту, и дал показания на других фигурантов. Детектор лжи показал, что экс-полицейский не соврал в своих показаниях.

В настоящий момент следствие проводится почерковедческая экспертиза полицейских. Следователи собирают образцы почерка фигурантов, чтобы выяснить, кто из фигурантов мог подделать его подпись.

Напомним, в начале июня суд оставил четверых бывших полицейских, которые проходят в качестве обвиняемых по делу Голунова под арестом.

Как сообщал «Новый День», сотрудники полиции задержали журналиста Ивана Голунова 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Ситуация получила большой общественный резонанс, после чего уголовное дело было прекращено. Причастные к задержанию Голунова сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев вместе со своим начальником Игорем Ляховцом были уволены из органов внутренних дел и сами стали фигурантами уголовного дела. Следствие считает, что они приобрели и подложили журналисту наркотики.

Бывшие полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий. Кроме того, им инкриминируют фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.06.20

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