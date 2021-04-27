За фабрикацию дела Голунова гособвинение запросило для экс-полицейских от 7 до 16 лет колонии

Гособвинение запросило от 7 до 16 лет колонии для бывших полицейских Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева за фабрикацию дела журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Алексей Губкин. Заседание проходит сегодня в Мосгорсуде в закрытом режиме.

«Прокурор запросил для Ляховца 16 лет лишения свободы, для Уметбаева, Феофанова и Сергалиева – по 12 лет и для моего подзащитного, который признал вину, Коновалова – 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», – передает «Коммерсант» слова Губкина.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года из-за якобы найденных у него полицейскими наркотиков. Позже обвинения с журналиста были сняты, а экс-полицейских обвинили по уголовным статьям: преступление, совершенное организованной группой (ст. 35 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ).

Москва, Мария Соколова

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