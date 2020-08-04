Следователи не нашли заказчиков «дела Голунова»

Следствие не выявило заказчиков по уголовному делу в отношении журналиста Ивана Голунова. В окончательном обвинении, предъявленном экс-сотрудникам полиции, нет сведений о заказчике преступления против журналиста «Медузы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что следователи прорабатывали версию, согласно которой правоохранители могли действовать по чьему-либо заказу.

По его словам, мотивом незаконных действий полицейских в отношении журналиста следствие по-прежнему считает корыстные побуждения и продвижение по службе. Новых мотивов в действиях экс-правоохранителей следственные органы не установили.

Иван Голунов пока не комментирует данную ситуацию, так как еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции. До этого он заявлял, что намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для сотрудников полиции, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

Как информировал «Новый День», правоохранители задержали журналиста Ивана Голунова 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Ситуация получила большой общественный резонанс, после чего уголовное дело было прекращено. Причастные к задержанию Голунова сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев вместе со своим начальником Игорем Ляховцом были уволены из органов внутренних дел и сами стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, они приобрели и подложили журналисту наркотики.

Бывшие полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий. Кроме того, им инкриминируют фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

В начале июня суд оставил под арестом четверых бывших полицейских, которые проходят в качестве обвиняемых по делу Голунова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.08.20

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