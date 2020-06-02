Экс-полицейских по «делу Голунова» оставили под арестом на все лето

Четверо бывших полицейских, которые проходят в качестве обвиняемых по делу с подброшенными наркотиками журналисту Ивану Голунову, останутся под арестом еще три месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Как передает «Интерфакс», адвокаты обвиняемых просили смягчить меру пресечения. Защитник Роман Феофанов сообщил, что у 10 сокамерников экс-полицейского налицо симптомы коронавирусной инфекции. Его подзащитный сдал тест, однако результат пока неизвестен. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания фигурантов дела под стражей до 7 сентября.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову, который до этого признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца. Агентство со ссылкой на собственный источник уточняет, что Коновалов также дал показания на другого своего коллегу – Акбара Сергалиева.

Бывшие полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий. Кроме того, им инкриминируют фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков в крупном размере.

Как сообщал «Новый День», сотрудники полиции задержали Ивана Голунова 6 июня 2019 года, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Ситуация получила большой общественный резонанс, после чего уголовное дело было прекращено. Причастные к задержанию Голунова сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев вместе со своим начальником Игорем Ляховцом были уволены из органов внутренних дел и сами стали фигурантами уголовного дела. Следствие считает, что они приобрели и подложили журналисту наркотики.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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