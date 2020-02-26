«Вы хотите, чтобы выбивали признания?» Путин прокомментировал расследование по «делу Голунова»

Расследование по «делу Голунова» требует времени, и должно идти без суеты и спешки. Об этом в интервью ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин. «Что ж хорошего, конечно», – отреагировал Путин на замечание, что активная часть общества в России осталась недовольна тем, как силовики поступили с журналистом.

«Вы понимаете, что я хочу сказать: вмешательство людей сегодня… в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо», – сказал президент, отвечая на вопрос, является ли подобная реакция гражданского общества единственным способом воздействия на правосудие.

«Ситуация развивается просто, работают правоохранительные органы, – подчеркнул глава государства. – Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали их естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка».

Как сообщал «Новый День», Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, после чего пресс-служба столичного полицейского главка сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома. 8 июня, несмотря на заявления самого журналиста о том, что он невиновен, его поместили под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Однако в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В ноябре на заседании Басманного суда стало известно, что «дело Голунова», в рамках которого был задержан журналист, засекречено. В декабре президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции сообщил, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с «делом Голунова», уже возбуждено, и пять сотрудников МВД в рамках этой истории уволены из органов внутренних дел.

В феврале Голунов пришло официальное письмо из прокуратуры Западного округа столицы с извинениями за незаконное уголовное преследование. Однако, учитывая, что дело было передано в Следственный комитет, а надзор за ним стала осуществлять Генеральная прокуратура, приносить извинения должно было именно вышестоящее ведомство, считает журналист.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.02.20

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