«У всех валентинки, а у меня…» Иван Голунов сообщил, что перед ним извинился не тот прокурор

Прокуратура Западного округа Москвы принесла журналисту Ивану Голунов официальные извинения за незаконное уголовное преследование. Об этом сам Голунов сообщил в своем телеграм-канале. «Сегодня у всех валентинки, а у меня письмо от прокурора», – отметил он.

«Получил письмо от прокурора Западной округа Москвы», – сообщил Голунов, отметив, что, в соответствии со 136 статьей Уголовно-процессуального кодекса РФ, после незаконного уголовного преследования прокурор, надзирающий за делом, обязан принести извинения от имени государства.

«Прошло полгода, но извинений нет. Понимаю, закрутились, прокурор Москвы поменялся, да и вообще пункт о реабилитации используется редко», – пишет он.

При этом журналист напомнил, с конца июня 2019 года уголовное дело было передано в Следственный комитет, а надзор за ним стала осуществлять Генеральная прокуратура. «Соответственно, письмо, датированное 4 февраля, должно быть подписано Генеральной прокуратурой. Закон есть закон. Не я его придумал», – подчеркнул Голунов.

Журналист Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы, после чего пресс-служба столичного полицейского главка сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома. 8 июня, несмотря на заявления самого журналиста о том, что он невиновен, его поместили под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Однако в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.

В ноябре на заседании Басманного суда стало известно, что «дело Голунова», в рамках которого был задержан журналист, засекречено. В декабре президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции сообщил, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с «делом Голунова», уже возбуждено, и пять сотрудников МВД в рамках этой истории уволены из органов внутренних дел.

В середине января стало известно, что журналист признан потерпевшим.

Москва, Татьяна Дорофеева

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