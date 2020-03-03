«Яндекс.Такси» направляет историю поездок клиентов силовикам

«Яндекс.Такси» передает историю поездок своих клиентов силовикам, сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь компании Наталья Рожкова. Она пояснила, что предоставляемая МВД информация, помогает «спасти чью-то жизнь». О том, что благодаря «Яндекс.Такси» удалось установить личный адрес журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики, ранее рассказал бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Он вместе с четырьмя экс-сотрудниками УВД проходит по делу о незаконном уголовном преследовании журналиста.

По словам Рожковой, в соответствии с законами «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК, компания обязана предоставлять данные по официальным запросам правоохранителей. Между тем, указывает «Роскомсвобода», в связи с тем, что «Яндекс.Такси» не внесен в реестр организаторов распространения информации, а потому «имеет право не предоставлять правоохранителям никаких данных».

Наталья Рожкова рассказала, что полицейские в своих запросах не уточняют, подозревают ли того или иного человека или он находится в статусе потерпевшего, однако выразила уверенность, что «предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь». При этом она не ответила, предоставлял ли сервис данные о поездках Ивана Голунова.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома, после чего журналиста обвинили в покушении на сбыт в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. Сам журналист отвергал все обвинения и заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР.

Как писал «Новый День», в связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены. В ноябре на заседании Басманного суда стало известно, что дело засекречено. В декабре президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции сообщил, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с «делом Голунова», уже возбуждено и пять сотрудников МВД в рамках этой истории уволены из органов внутренних дел.

Уголовное дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). Только в середине января стало известно, что журналист признан потерпевшим. Экс-полицейский Денис Коновалов, дал признательные показания. По его словам, он действовал по указанию начальника Игоря Ляховца. Тот свою вину отрицает.

Москва, Иван Гридин

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