«Дело Голунова»: СКР готов предъявить обвинение экс-полицейским

Следственный комитет намерен предъявить обвинение бывшим полицейским, которые инициировали незаконное уголовное преследование журналиста Ивана Голунова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что речь идет о экс-сотрудниках отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, а также бывшем начальнике этого отделения Игоре Ляховце.

«Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище», – отметила Петренко.

Таким образом, как считает Следственный комитет, полицейские сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. «При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», – сказала Петренко

По ее словам, следствием будет решаться вопрос о мере пресечения задержанным.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома, после чего журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. Сам журналист отвергал все обвинения и заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Однако в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.

В ноябре на заседании Басманного суда стало известно, что «дело Голунова», в рамках которого был задержан журналист, засекречено. В декабре президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции сообщил, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с «делом Голунова», уже возбуждено и пять сотрудников МВД в рамках этой истории уволены из органов внутренних дел.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Только в середине января стало известно, что журналист признан потерпевшим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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