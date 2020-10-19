«Дело Голунова»: Генпрокуратура утвердила обвинение экс-полицейским

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу пятерых бывших полицейских, которые летом 2019 года незаконно задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

В ближайшее время дело будет передано в Мосгорсуд для рассмотрения по существу, передает «Интерфакс».

Напомним, следственные действия были завершены в августе. В прокуратуру материалы передали в начале октября.

Как сообщал «Новый день», Голунов был задержан 6 июня 2019 года, пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала ряд фотографий пакетов с наркотиками, якобы сделанных при обыске в его квартире. Под давлением общественности через пять дней уголовное преследование Голунова было прекращено.

По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца подкинули журналисту наркотики, что дало возможность возбудить против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

Заказчик преступления против Голунова в деле не фигурирует. Летом стало известно, что уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Фигурантам инкриминируют превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Кроме этого, следствие считает, что обвиняемые совершили преступление в составе организованной группы.

Москва, Мария Вяткина

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