Экс-полицейский из «дела Голунова» оказался на скандальном видео

Журналист Иван Голунов, которому полицейские подбросили наркотики, обнаружил скандальное видео с одним из фигурантов своего дела. В ролике человек, похожий на теперь уже бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца, выкручивает руки девушке.

Видео было размещено на YouTube 3 января 2019 года. «Начальник розыска Западного округа Москвы Ляховец Игорь Сергеевич любезно приглашает девушку-свидетеля для дачи показаний; выкручивает руки и применяет физическую силу! Таким образом опера Западного округа получают нужные им показания по уголовным делам, – говорится в ролике. – Опера Западного округа пытаются отобрать телефон у адвоката. Силой вырвали из рук адвоката свидетеля по уголовному делу и увезли в неизвестном направлении».

На кадрах видно, что мужчина, похожий на Ляховца, крепко держит за левую руку девушку. Вторая женщина снимает происходящее на телефон, и требует отпустить руку свидетеля. «Зачем вы ее за руки дергаете? Зачем боль причиняете? Она спокойно пойдет. Она будет вся в синяках!», – говорит автор видео. «Она что, обвиняемая? В чем она обвиняется?», – спрашивает она. После этого слышится женский крик, запись дергается, видно, что девушку выводят на улицу. Автор идет вслед за ними. «Завтра видео будет у прокурора лежать. Я вам это так не оставлю», – предупреждает она.

Разместить ролик в существующем виде не представляется возможным из-за запрета Роскомнадзора: в финале записи слышна нецензурная брань.

«Вот девушка подала жалобу на Ляховца в управление собственной безопасности УВД по ЗАО, сходила на опрос, а на выходе из кабинета ее встречает … Ляховец», – пишет в телегам-канале Иван Голунов. Никаких подробностей происходящего в ролике он не раскрывает.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе получило продолжение скандальное уголовное дело о подброшенных журналисту наркотиках. Бывшим полицейским, которые инициировали незаконное уголовное преследование Голунова, предъявлено обвинение. Речь идет о экс-сотрудниках отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, а также бывшем начальнике этого отделения Игоре Ляховце. Следователи полагают, что в июне 2019 года они подложили наркотики Голунова, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. При этом наркотики до этого незаконно приобрели и хранили сами полицейские.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.20

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