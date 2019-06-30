В Екатеринбурге оторвали руки памятнику безликому стрит-артеру (ФОТО)

В Екатеринбурге вандалы испортили скульптуру, изображающую неизвестного уличного художника за работой. У фигуры оторваны руки, а одежда испачкана краской, передает корреспондент РИА «Новый День». Арт-объект простоял на перекрестке улиц Толмачева и Малышева чуть менее трех недель.

Напомним, авторами работы стали уличные активисты Леонид Черный и Павел Postscriptum. У гипсового райтера нет лица, а голова покрыта капюшоном, что символизирует анонимность и неуловимость этих персонажей. Такой необычным памятник стрит-арта появился в Екатеринбурге после серии городских злободневных граффити, посвященных политике и борьбе за сквер.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.06.19

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