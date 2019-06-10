Ночью в Екатеринбурге появился памятник неизвестному стрит-артеру (ФОТО)

Сегодня ночью в центре Екатеринбурга появилась скульптура, изображающая неизвестного уличного художника с баллончиком краски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гипсовую фигуру, установленную на перекрестке улиц Толмачева и Малышева, с интересом разглядывают прохожие.

Сообщество «Артликбез» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что фигуру весом 150 кг поставили уличные активисты Леонид Черный и Павел Postscriptum. Как сообщили сами авторы, эта работа – «посвящение всем уличным художникам, которые живут романтикой ночных улиц».

У стрит-артера нет лица, а голова традиционно скрыта под капюшоном, что символизирует анонимность и неуловимость этих персонажей. Работу авторы окрестили «Прикоснись». «Все потому что она дает возможность каждому прикоснуться к искусству и зажечь идею. Если пожать левую руку гипсовому райтеру, под капюшоном загорится свет», – говорят художники.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

В Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Москвы в Томск. / 10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / На ВИЗе горела школа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»